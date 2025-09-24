Макрон — Трампу: У ХАМАС столько же боевиков, сколько и в первый день

«[Израиль] убил основных лидеров ХАМАС. <...> Это большой успех, но в то же время у вас столько же боевиков ХАМАС, сколько и в первый день. Это не помогло ликвидировать ХАМАС, это неправильный подход. Поэтому нам нужен комплексный процесс, и мы очень усердно работаем над решением на будущее», — приводит AFP слова президента Франции, сказанные в присутствии журналистов в начале встречи двух лидеров.

В интервью телеканалу BFMTV президент Франции заявил, что американский лидер не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не остановит конфликт в секторе Газа. По мнению французского президента, США находятся в наилучшей позиции для того, чтобы повлиять на урегулирование этого конфликта, поскольку они продолжают поставлять Израилю оружие, при помощи которого осуществляется военная операция в секторе Газа. Он призвал Вашингтон «оказать давление на правительство Израиля», чтобы добиться прекращения боевых действий, а также освобождения остающихся у ХАМАС заложников и открытия гуманитарных коридоров.

Президент США, в свою очередь, сказал, что всю жизнь был на стороне Израиля. «Мы добьемся решения. Надеюсь, оно устроит всех, но пора остановиться», — добавил он.