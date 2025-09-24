USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Макрон — Трампу: У ХАМАС столько же боевиков, сколько и в первый день

01:15 436

Военные методы против группировки ХАМАС не работают, необходим «комплексный процесс», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«[Израиль] убил основных лидеров ХАМАС. <...> Это большой успех, но в то же время у вас столько же боевиков ХАМАС, сколько и в первый день. Это не помогло ликвидировать ХАМАС, это неправильный подход. Поэтому нам нужен комплексный процесс, и мы очень усердно работаем над решением на будущее», — приводит AFP слова президента Франции, сказанные в присутствии журналистов в начале встречи двух лидеров.

В интервью телеканалу BFMTV президент Франции заявил, что американский лидер не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не остановит конфликт в секторе Газа. По мнению французского президента, США находятся в наилучшей позиции для того, чтобы повлиять на урегулирование этого конфликта, поскольку они продолжают поставлять Израилю оружие, при помощи которого осуществляется военная операция в секторе Газа. Он призвал Вашингтон «оказать давление на правительство Израиля», чтобы добиться прекращения боевых действий, а также освобождения остающихся у ХАМАС заложников и открытия гуманитарных коридоров.

Президент США, в свою очередь, сказал, что всю жизнь был на стороне Израиля. «Мы добьемся решения. Надеюсь, оно устроит всех, но пора остановиться», — добавил он.

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин объектив haqqin.az
02:34 129
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч! Свежие цифры
02:00 299
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2314
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему объектив haqqin.az
02:12 341
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...
00:22 1951
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку наша корреспонденция
02:01 293
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше? наш комментарий
01:26 469
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты объектив haqqin.az
01:15 919
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 738
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3788
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 954

