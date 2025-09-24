Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?

Как уже писал haqqin.az, переговоры между Израилем и Сирией, проходящие при посредничестве США, подошли к стадии, на которой стороны могут достичь предварительной договоренности. Согласно информации израильской газеты Yedioth Ahronoth, основной нерешенной точкой остается статус Голанских высот. Израиль настаивает на сохранении контроля над этой территорией, аннексированной после Шестидневной войны 1967 года. В то же время сирийская сторона категорически отказывается признавать израильский суверенитет над Голанами. Это фундаментальное расхождение фактически исключает возможность заключения в обозримом будущем полноценного мирного соглашения.

На данном этапе стороны согласились на подписание декларации о принципах, содержащей конкретные меры в сфере безопасности. В соответствии с достигнутыми договоренностями, Сирия обязуется создать демилитаризованную зону, охватывающую территорию от южных окраин Дамаска до границ с Иорданией и Голанскими высотами. В этой зоне будет запрещено размещение тяжелой техники, а Дамаск также обязуется предотвращать присутствие на своей территории военных формирований Исламской Республики Иран. В ответ Израиль выведет войска с части территорий, занятых после начала гражданской войны в Сирии и падения режима Башара Асада, сохранив при этом стратегические позиции в районе горы Хермон и восточной части Голанских высот. Израильская сторона также обязуется не вмешиваться во внутренние дела Сирии и берет на себя ответственность за безопасность друзской общины в районе Сувейды. При этом окончательный текст соглашения пока не утвержден, и консультации продолжаются. По сообщениям источников, президент Сирии Ахмед аш-Шараа настаивает на четких гарантиях неприкосновенности сирийского воздушного пространства, которые должны быть зафиксированы в будущем соглашении.

По сообщениям израильской прессы, сирийский лидер пока не проявляет заинтересованности во встрече с Нетаньяху, учитывая продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа. Вместо этого Дамаск настаивает на подписании соглашения министрами Асадом аль-Шейбани и Роном Дермером. Следует отметить, что на прошлой неделе в Лондоне при посредничестве специального представителя США по Сирии Тома Барака состоялась продолжительная встреча между министром стратегических дел Израиля Роном Дермером и главой МИД Сирии Асадом аль-Шейбани. Встреча длилась около пяти часов и была направлена на согласование технических и политических параметров будущего соглашения. Несмотря на внешнюю позитивную риторику, между сторонами сохраняется ряд острых противоречий. 22 сентября Нетаньяху провел совещание по сирийскому вопросу с участием министров, представителей спецслужб и командования Армии обороны Израиля. По его итогам он и начальник Генштаба Эяль Замир заявили, что наступивший новый еврейский год станет «годом войны», основной задачей которого будет устранение иранского военного влияния в регионе.