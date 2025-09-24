Путин «боится переговоров», а Китай молчит

«Российский представитель здесь присутствует, но, конечно, не тот, кто принимает реальные решения. Этот человек боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признаться, что хочет только войны. Зато Путин отправляет делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие, а когда он появляется за рубежом, в Пекине или где-то еще, то только для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии», - цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин «боится переговоров», считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН во вторник.

Президент Украины добавил, что РФ «убивает украинцев», разрушает города Украины и не оставляет никаких признаков того, что когда-то вернется к принципам Устава ООН.

Зеленский сообщил, что сегодня Украина строит новую архитектуру безопасности вместе с Великобританией, Францией и уже более чем 30 странами в «коалиции желающих», а также обсуждал с Трампом и другими лидерами совместную систему защиты воздушного пространства. Также он сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом «несколько хороших идей», как добиться мира, и надеется, что они сработают: «Я благодарен за эту встречу, и мы ожидаем, что действия Америки подтолкнут Россию к миру».

Президент Украины сказал, что «мощная держава» Китай может заставить Москву остановить войну против Украины: «Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он смог бы Москву заставить остановить это вторжение… Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира».

Зеленский считает, что Россия «слепа» к собственным потерям, а потому сейчас должен произойти «мощный толчок, чтобы привести РФ к миру».

У президента Украины попросили прокомментировать сообщение Дональда Трампа, что Украина находится в той позиции, чтобы бороться и выиграть свою территорию обратно: «Я не буду делиться всеми деталями». В то же время у него уточнили, меняет ли это ситуацию, что Трамп верит в такую возможность. «Трамп является тем, кто сам меняет правила игры, если он будет уверен в Украине. Я думаю, что он сейчас гораздо ближе к этой ситуации», - считает Зеленский.