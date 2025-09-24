Тысяча казней за девять месяцев в Иране

С начала года в Исламской Республике Иран было зафиксировано не менее 1 000 казней заключенных. За последнюю неделю зафиксировано 64 казни. Отмечается, что это рекордный показатель за последние 30 лет. Об этом говорится в пресс-релизе правозащитной организации Iran Human Rights (IHRNGO).

По данным IHRNGO, 50% всех казней были совершены за преступления, связанные с наркотиками, еще 43% – за убийства и 3% – за преступления, связанные с безопасностью, такие как вооруженное восстание, враждебность к Богу. Еще 3% казней назначены за изнасилование, тогда как 1% – за шпионаж в пользу Израиля.

Из 1000 казней лишь 11% были объявлены официальными источниками.