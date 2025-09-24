USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Тысяча казней за девять месяцев в Иране

01:59 175

С начала года в Исламской Республике Иран было зафиксировано не менее 1 000 казней заключенных. За последнюю неделю зафиксировано 64 казни. Отмечается, что это рекордный показатель за последние 30 лет. Об этом говорится в пресс-релизе правозащитной организации Iran Human Rights (IHRNGO).

По данным IHRNGO, 50% всех казней были совершены за преступления, связанные с наркотиками, еще 43% – за убийства и 3% – за преступления, связанные с безопасностью, такие как вооруженное восстание, враждебность к Богу. Еще 3% казней назначены за изнасилование, тогда как 1% – за шпионаж в пользу Израиля.

Из 1000 казней лишь 11% были объявлены официальными источниками.

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин объектив haqqin.az
02:34 130
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч! Свежие цифры
02:00 300
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2314
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему объектив haqqin.az
02:12 341
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...
00:22 1953
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку наша корреспонденция
02:01 295
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше? наш комментарий
01:26 472
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты объектив haqqin.az
01:15 920
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 738
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3788
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 955

ЭТО ВАЖНО

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин объектив haqqin.az
02:34 130
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч! Свежие цифры
02:00 300
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2314
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему объектив haqqin.az
02:12 341
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...
00:22 1953
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку наша корреспонденция
02:01 295
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше? наш комментарий
01:26 472
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты объектив haqqin.az
01:15 920
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 738
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3788
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 955
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться