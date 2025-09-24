Турция отправляет войска в Африку

За последние годы Турция значительно усилила военное присутствие в Африке, превращаясь в одного из ключевых игроков на континенте. Согласно публикации издания Middle East Eye, ссылающейся на турецкие источники, Анкара приняла решение направить воинское подразделение в Нигер, чтобы подготовить местные вооружённые силы к борьбе с экстремистскими группировками. Это решение стало продолжением соглашения о военном обучении и сотрудничестве, подписанного между Турцией и Нигером ещё в 2020 году. Но на этот раз речь идёт о более глубоком и практическом взаимодействии в области безопасности.

Политическая нестабильность в Нигере после июльского переворота 2023 года, в ходе которого военные под предлогом борьбы с терроризмом свергли гражданское правительство, изменила внешнеполитический вектор страны. Хунта немедленно разорвала соглашения с западными странами и попыталась укрепить связи с Россией. Однако в мае текущего года Нигер в одностороннем порядке отказался от договора с Москвой о разведывательном сотрудничестве, сославшись на слабую оперативную отдачу, неэффективную прослушку и ограниченную поддержку со стороны российских сил. Этот шаг продемонстрировал разочарование военного руководства Нигера в эффективности российской помощи, что открыло путь к новому сближению с Турцией. Уже в июле 2025 года стороны подписали обновлённое соглашение о расширенном военном сотрудничестве, в котором были зафиксированы более твёрдые взаимные обязательства. По данным источников, интерес Анкары к зоне Сахеля и наращивание экспортного потенциала турецкой оборонной промышленности сделали Турцию весьма привлекательным партнёром для власти Нигера, стремящейся модернизировать свои вооружённые силы и сохранить политический суверенитет. Как сообщают источники haqqin.az в Анкаре, недавнее завершение ключевых операций против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и Ираке позволило Турции перераспределить часть сил в африканском направлении. По имеющейся информации, в Нигер могут быть направлены подразделения коммандос и спецназа, обладающие реальным боевым опытом участия в антитеррористических кампаниях на Ближнем Востоке. Предполагается, что обучение армии Нигера будут осуществлять не менее четырёх турецких батальонов, однако их непосредственное участие в боевых действиях исключается.