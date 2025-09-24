USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Турция отправляет войска в Африку

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:01 295

За последние годы Турция значительно усилила военное присутствие в Африке, превращаясь в одного из ключевых игроков на континенте.

Согласно публикации издания Middle East Eye, ссылающейся на турецкие источники, Анкара приняла решение направить воинское подразделение в Нигер, чтобы подготовить местные вооружённые силы к борьбе с экстремистскими группировками. Это решение стало продолжением соглашения о военном обучении и сотрудничестве, подписанного между Турцией и Нигером ещё в 2020 году. Но на этот раз речь идёт о более глубоком и практическом взаимодействии в области безопасности.

Анкара приняла решение направить воинское подразделение в Нигер, чтобы подготовить местные вооружённые силы к борьбе с экстремистскими группировками

Политическая нестабильность в Нигере после июльского переворота 2023 года, в ходе которого военные под предлогом борьбы с терроризмом свергли гражданское правительство, изменила внешнеполитический вектор страны. Хунта немедленно разорвала соглашения с западными странами и попыталась укрепить связи с Россией. Однако в мае текущего года Нигер в одностороннем порядке отказался от договора с Москвой о разведывательном сотрудничестве, сославшись на слабую оперативную отдачу, неэффективную прослушку и ограниченную поддержку со стороны российских сил. Этот шаг продемонстрировал разочарование военного руководства Нигера в эффективности российской помощи, что открыло путь к новому сближению с Турцией.

Уже в июле 2025 года стороны подписали обновлённое соглашение о расширенном военном сотрудничестве, в котором были зафиксированы более твёрдые взаимные обязательства. По данным источников, интерес Анкары к зоне Сахеля и наращивание экспортного потенциала турецкой оборонной промышленности сделали Турцию весьма привлекательным партнёром для власти Нигера, стремящейся модернизировать свои вооружённые силы и сохранить политический суверенитет.

Как сообщают источники haqqin.az в Анкаре, недавнее завершение ключевых операций против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и Ираке позволило Турции перераспределить часть сил в африканском направлении. По имеющейся информации, в Нигер могут быть направлены подразделения коммандос и спецназа, обладающие реальным боевым опытом участия в антитеррористических кампаниях на Ближнем Востоке. Предполагается, что обучение армии Нигера будут осуществлять не менее четырёх турецких батальонов, однако их непосредственное участие в боевых действиях исключается.

Политическая нестабильность в Нигере после июльского переворота 2023 года, в ходе которого военные под предлогом борьбы с терроризмом свергли гражданское правительство, изменила внешнеполитический вектор страны

Поскольку численность турецкого контингента в Нигере будет ограниченной, его отправка не потребует одобрения парламента. Речь не идёт о создании полноценной военной базы, по крайней мере, на текущем этапе. Хотя детали соглашения содержатся в тайне, эксперты уверены, что оно предусматривает поставки современного турецкого вооружения, включая боевые беспилотники, пользующиеся в зонах конфликта высоким спросом.

За последние четыре года Турция последовательно укрепляла позиции в регионе Сахеля. Помимо передачи дронов, учебных самолётов Hürkuş и другой оборонной техники, Анкара также оказывает военную подготовку армиям Мали и Буркина-Фасо. При этом Турции удалось сохранить контакт как с прежним гражданским правительством Нигера, так и с нынешним военным режимом, продемонстрировав гибкость и прагматизм в выстраивании отношений.

Аналитики считают, что расширение военного партнёрства между Анкарой и Ниамей может стать базой для дальнейшего сближения в стратегических отраслях, в первую очередь, в добыче нефти и урана. Кроме того, Турция рассматривает Сахель как зону потенциальных угроз, способных достичь южных границ Средиземноморья. В этом контексте укрепление присутствия в Нигере обеспечивает Турции не только стратегическую глубину, но и важное конкурентное преимущество в системе коллективной безопасности НАТО, где Анкара по-прежнему занимает второе место по численности вооружённых сил.

Читайте по теме

Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот, все еще актуально
20 сентября 2025, 11:40 6261
Анкара берет курс на милитаризацию наша корреспонденция
20 июня 2025, 01:26 7573
Россия наступает. Куда без Турции? главная тема; все еще актуально
12 июня 2025, 03:04 11840
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин объектив haqqin.az
02:34 130
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч! Свежие цифры
02:00 300
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2314
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему объектив haqqin.az
02:12 342
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...
00:22 1953
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку наша корреспонденция
02:01 296
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше? наш комментарий
01:26 473
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты объектив haqqin.az
01:15 920
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 738
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3788
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 955

ЭТО ВАЖНО

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин объектив haqqin.az
02:34 130
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч! Свежие цифры
02:00 300
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2314
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему объектив haqqin.az
02:12 342
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...
00:22 1953
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку наша корреспонденция
02:01 296
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше? наш комментарий
01:26 473
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты объектив haqqin.az
01:15 920
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 738
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3788
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 955
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться