Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Полицейские выстрелили в спину протестующему

02:12 342

Бродвью (США). Протестующий демонстрирует травмы спины после того, как полицейские открыли огонь перцовыми шариками во время протеста у иммиграционного центра в Иллинойсе

Рамалла (Западный берег). Палестинцы размахивают флагами в поддержку международного признания палестинского государства после того, как Эммануэль Макрон объявил об официальном признании Францией на Генеральной Ассамблее ООН

Газа (Палестина). Палестинец обнимает тело своего трехлетнего сына, погибшего в результате израильских ударов по лагерю беженцев аль-Шати

Валенсия (Испания). Депутаты парламента Валенсии держат плакаты с числом погибших в результате наводнений в октябре прошлого года, на демонстрации с требованием отставки президента региона Карлоса Масона

Милан (Италия). Протестующие входят на Центральный вокзал во время столкновений с полицией после забастовочного марша в поддержку Палестины

Калькутта (Индия). Женщина переходит затопленную улицу после сильных муссонных дождей

Мюнхен (Германия). Октоберфест-2025

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
02:34 130
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
02:00 300
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2315
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему
02:12 343
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
00:22 1953
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку
02:01 296
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
01:26 473
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
01:15 921
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
23 сентября 2025, 23:57 738
23 сентября 2025, 23:57 738
Путин предал Иран?
Путин предал Иран?
23 сентября 2025, 21:49 3788
23 сентября 2025, 21:49 3788
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа
00:08 955

