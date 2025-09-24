Полицейские выстрелили в спину протестующему

Бродвью (США). Протестующий демонстрирует травмы спины после того, как полицейские открыли огонь перцовыми шариками во время протеста у иммиграционного центра в Иллинойсе

Рамалла (Западный берег). Палестинцы размахивают флагами в поддержку международного признания палестинского государства после того, как Эммануэль Макрон объявил об официальном признании Францией на Генеральной Ассамблее ООН

Газа (Палестина). Палестинец обнимает тело своего трехлетнего сына, погибшего в результате израильских ударов по лагерю беженцев аль-Шати

Валенсия (Испания). Депутаты парламента Валенсии держат плакаты с числом погибших в результате наводнений в октябре прошлого года, на демонстрации с требованием отставки президента региона Карлоса Масона

Милан (Италия). Протестующие входят на Центральный вокзал во время столкновений с полицией после забастовочного марша в поддержку Палестины

Калькутта (Индия). Женщина переходит затопленную улицу после сильных муссонных дождей