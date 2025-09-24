USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

«Навсегда» наступит в 2027 году

02:20 238

Евросоюз планирует навсегда отказаться от закупок российских энергоносителей к 2027 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — написала фон дер Ляйен в соцсети X, добавив, что ЕС и США согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS заявил об усилиях, прилагаемых европейскими государствами по полному прекращению импорта энергоресурсов из России.

До этого представитель ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен сообщила, что Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция продолжают импортировать российский газ.

Весной ЕК представила план по отказу от российских энергоносителей до конца 2027 года. В 19-м пакете санкций против России ЕК предложила отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше, чем предлагалось до этого, — к 1 января 2027 года.

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин объектив haqqin.az
02:34 130
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч! Свежие цифры
02:00 301
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2315
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему объектив haqqin.az
02:12 344
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...
00:22 1954
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку наша корреспонденция
02:01 297
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше? наш комментарий
01:26 473
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты объектив haqqin.az
01:15 922
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 738
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3788
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 955

