«Навсегда» наступит в 2027 году

Евросоюз планирует навсегда отказаться от закупок российских энергоносителей к 2027 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — написала фон дер Ляйен в соцсети X, добавив, что ЕС и США согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS заявил об усилиях, прилагаемых европейскими государствами по полному прекращению импорта энергоресурсов из России.

До этого представитель ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен сообщила, что Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция продолжают импортировать российский газ.

Весной ЕК представила план по отказу от российских энергоносителей до конца 2027 года. В 19-м пакете санкций против России ЕК предложила отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше, чем предлагалось до этого, — к 1 января 2027 года.