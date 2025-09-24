Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет

Вопрос транспортировки российского газа в Иран через территорию Азербайджана вновь оказался в центре внимания — на этот раз с активным участием Баку.
По сообщениям иранских СМИ, министр дорог и градостроительства ИРИ Фарзане Садиг обсудил эту тему с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым в ходе его визита в Тегеран.
Как отмечается в сообщениях, в ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как разработка совместных нефтяных месторождений, включение Нахчыванской автономной республики в соглашение об обмене газом между Ираном и Азербайджаном, транспортировка российского газа в Иран через азербайджанскую территорию, а также развитие электроэнергетических сетей между тремя странами.
Садиг сообщил, что уже в октябре этого года представители Ирана, Азербайджана и России намерены провести трехсторонние переговоры. По его словам, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа, которая займётся вопросами логистики, включая транспортные и таможенные аспекты.
Напомним, что соглашение о транспортировке миллиардов кубометров российского газа в Иран через территорию Азербайджана было подписано в январе текущего года в Москве, во время визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Согласно достигнутым договорённостям, на первом этапе предполагается использовать существующую инфраструктуру для транспортировки 1,8–2 миллиардов кубометров газа в год. В перспективе же планируется строительство нового трубопровода и увеличение объема поставок российского газа в Иран до 50 миллиардов кубометров ежегодно.
При этом остаётся неясной степень вовлечённости Азербайджана в переговорный процесс по данному проекту между Москвой и Тегераном. Нет и официальной позиции Баку относительно возможного использования своей территории для транзита российского газа в Иран.
Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Москвой и Баку, пока трудно предсказать, будет ли благожелательным отношение азербайджанской стороны к проекту, имеющему для России стратегическое значение.
Тем не менее, по заявлениям иранских официальных лиц, практически все ключевые технические и организационные детали сделки уже согласованы. Единственным нерешённым остаётся ценовой вопрос.
В случае достижения договорённости по этому параметру, поставки российского газа в Иран могут начаться уже в самое ближайшее время.