Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет

что происходит?
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
02:23 188

Вопрос транспортировки российского газа в Иран через территорию Азербайджана вновь оказался в центре внимания — на этот раз с активным участием Баку.

По сообщениям иранских СМИ, министр дорог и градостроительства ИРИ Фарзане Садиг обсудил эту тему с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым в ходе его визита в Тегеран.

Как отмечается в сообщениях, в ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как разработка совместных нефтяных месторождений, включение Нахчыванской автономной республики в соглашение об обмене газом между Ираном и Азербайджаном, транспортировка российского газа в Иран через азербайджанскую территорию, а также развитие электроэнергетических сетей между тремя странами.

Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Москвой и Баку, пока трудно предсказать, будет ли благожелательным отношение азербайджанской стороны к проекту, имеющему для России стратегическое значение

Садиг сообщил, что уже в октябре этого года представители Ирана, Азербайджана и России намерены провести трехсторонние переговоры. По его словам, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа, которая займётся вопросами логистики, включая транспортные и таможенные аспекты.

Напомним, что соглашение о транспортировке миллиардов кубометров российского газа в Иран через территорию Азербайджана было подписано в январе текущего года в Москве, во время визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Согласно достигнутым договорённостям, на первом этапе предполагается использовать существующую инфраструктуру для транспортировки 1,8–2 миллиардов кубометров газа в год. В перспективе же планируется строительство нового трубопровода и увеличение объема поставок российского газа в Иран до 50 миллиардов кубометров ежегодно.

А ведь Пезешкиан договорился с Путиным в январе текущего года

При этом остаётся неясной степень вовлечённости Азербайджана в переговорный процесс по данному проекту между Москвой и Тегераном. Нет и официальной позиции Баку относительно возможного использования своей территории для транзита российского газа в Иран.

Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Москвой и Баку, пока трудно предсказать, будет ли благожелательным отношение азербайджанской стороны к проекту, имеющему для России стратегическое значение.

Тем не менее, по заявлениям иранских официальных лиц, практически все ключевые технические и организационные детали сделки уже согласованы. Единственным нерешённым остаётся ценовой вопрос.

В случае достижения договорённости по этому параметру, поставки российского газа в Иран могут начаться уже в самое ближайшее время.

