Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет

Вопрос транспортировки российского газа в Иран через территорию Азербайджана вновь оказался в центре внимания — на этот раз с активным участием Баку. По сообщениям иранских СМИ, министр дорог и градостроительства ИРИ Фарзане Садиг обсудил эту тему с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым в ходе его визита в Тегеран. Как отмечается в сообщениях, в ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как разработка совместных нефтяных месторождений, включение Нахчыванской автономной республики в соглашение об обмене газом между Ираном и Азербайджаном, транспортировка российского газа в Иран через азербайджанскую территорию, а также развитие электроэнергетических сетей между тремя странами.

Садиг сообщил, что уже в октябре этого года представители Ирана, Азербайджана и России намерены провести трехсторонние переговоры. По его словам, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа, которая займётся вопросами логистики, включая транспортные и таможенные аспекты. Напомним, что соглашение о транспортировке миллиардов кубометров российского газа в Иран через территорию Азербайджана было подписано в январе текущего года в Москве, во время визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана. Согласно достигнутым договорённостям, на первом этапе предполагается использовать существующую инфраструктуру для транспортировки 1,8–2 миллиардов кубометров газа в год. В перспективе же планируется строительство нового трубопровода и увеличение объема поставок российского газа в Иран до 50 миллиардов кубометров ежегодно.