Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин

Рим (Италия). Демонстранты, призывающие прекратить поставки оружия в Израиль в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, проходят маршем возле Колизея

Лима (Перу). Акции протеста против коррупции продолжаются

Манила (Филиппины). Демонстранты требуют освобождения более 100 протестующих, задержанных во время митинга возле президентского дворца Малаканьянг, который перерос в беспорядки. Митинг был вызван возмущением по поводу коррупционного скандала, связанного с проектами по борьбе с наводнениями

Аризона (США). Президент Дональд Трамп обнимает Эрику Кирк на траурной церемонии памяти консервативного активиста Чарли Кирка

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Протесты против законопроекта об амнистии, который может принести пользу бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и его союзникам, осужденным за попытку госпереворота

Гонконг (Китай). Жители запасаются продуктами в супермаркете, готовясь к приближающемуся тайфуну Рагаса