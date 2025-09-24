USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Министр спорта Грузии в гостях у Фуада Мурадова

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе и грузинской делегацией.

Как сообщает haqqin.az, состоялись дискуссии вокруг деятельности проживающих в Грузии азербайджанцев, обсудили их вклад в различные сферы жизни, а также развитие отношений между Азербайджаном и Грузией, дальнейшие потенциальные проекты…

Фуад Мурадов уделил внимание дружественным и братским отношениям между двумя странами, проектам, осуществляемым в зарубежных странах в соответствии со стратегическими приоритетами, намеченными президентом Ильхамом Алиевым, в том числе подробно рассказал о домах Азербайджана, координационных советах, воскресных школах.

Он сообщил, что в настоящее время в Грузии действуют 9 центров, включая дома Азербайджана. В центрах, функционирующих в Тбилиси, Болниси, Гардабани, Лагодехи, Рустави, Марнеули, Сагареджо, Дманиси и Садахлы, открыты воскресные школы, курсы по азербайджанскому и грузинскому языкам, спортивные и другие курсы, кроме того, соотечественникам оказывается юридическая помощь. Сегодня число посещающих курсы в центрах превышает 900 человек, из которых 300 – участвуют в курсах по различным видам спорта. В центрах организуются различные мероприятия, в том числе отмечаются знаменательные даты обеих стран. Было подчеркнуто, что более 100 представителей азербайджанской молодежи поступили в престижные высшие учебные заведения Грузии.

Добавим, что сегодня в 20 странах мира действует 31 Дом Азербайджана.

Было отмечено, что реализованные в Грузии проекты, в частности, подготовка к средней школе и вузу, а также спортивные курсы, играют особую роль в повышении возможностей получения образования азербайджанцами, углублении их правовых знаний, развитии умений в спортивной сфере и в области высоких технологий. На встрече также говорилось о том, что проживающая в Грузии азербайджанская молодежь проявляет большой интерес к спорту, азербайджанские юноши и девушки неоднократно побеждали на различных соревнованиях.

Шалва Гоголадзе выразил признательность за радушный прием и подчеркнул необходимость продолжения в дальнейшем проектов комитета, связанных с азербайджанцами. Министр сказал, что проживающие в Грузии азербайджанцы составляют важную часть общества, защищают ее интересы и приносят Грузии победы в различных сферах.

На встрече прозвучали позитивные оценки об интеграции проживающих в Грузии азербайджанцев в общество, глубоком изучении ими грузинского языка, была выражена признательность азербайджанскому государству за внимание и заботу о проживающих в Азербайджане грузинах.

