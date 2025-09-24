Министрам из Африки рассказали о социальных реформах в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Марокко Юнесом Секкоури.
Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на встрече с делегацией Марокко рассказал, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений сотрудничества с Королевство, расширению взаимодействия в различных областях.
Ю.Секкоури в то же время отметил, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества и активного обмена опытом между двумя странами во многих сферах, включая занятость и социальную защиту населения.
А на встрече с министром людских ресурсов и социального обеспечения Судана Мутасимом Ахмедом Салехом Адамом было отмечено, что между Азербайджаном и африкаской страной существуют широкие возможности для сотрудничества в социальной сфере. Была подчеркнута значимость прошедшего в Баку заседания Центра труда Организации исламского сотрудничества.
На обеих встречах была представлена информация о реализуемых в Азербайджане социальных реформах, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в социальной сфере.