Министрам из Африки рассказали о социальных реформах в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Марокко Юнесом Секкоури.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на встрече с делегацией Марокко рассказал, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений сотрудничества с Королевство, расширению взаимодействия в различных областях.

Ю.Секкоури в то же время отметил, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества и активного обмена опытом между двумя странами во многих сферах, включая занятость и социальную защиту населения.