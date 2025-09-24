Санкции, продажа оружия, терпеливый Трамп: что сказал Рубио на заседании по Украине

«У него также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений», — сказал Рубио.

Кроме того, Рубио сказал, что Дональд Трамп сохраняет за собой возможность дальнейшего ужесточения санкций против России: «И, как он (Трамп) неоднократно заявлял, у него есть возможность и варианты возложить на РФ дополнительные экономические издержки, если это будет необходимо, чтобы положить этому (войне в Украине) конец».

По словам госсекретаря США, президент США сохраняет приверженность миру в Украине и проявляет терпение, но оно не безгранично: «Президент - очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично».

По мнению Рубио, Трамп «проявил выдающееся терпение, не вводя дополнительных санкций в надежде на прорыв». При этом госсекретарь США указал, что «мы вступили в период, который, по-видимому, может привести к еще большей эскалации.

Рубио надеется, что все завершится за столом переговоров, а не военным путем: «Мы провели встречи в Турции, в Саудовской Аравии, на Аляске, бесчисленные телефонные разговоры, делая все возможное для урегулирования, завершения этого конфликта, который не может закончиться военным путем. Он завершится за столом переговоров».