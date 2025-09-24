Санкции, продажа оружия, терпеливый Трамп: что сказал Рубио на заседании по Украине

Президент Дональд Трамп оставляет за собой возможность продавать Украине наступательное оружие, заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине.
«У него также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений», — сказал Рубио.
Кроме того, Рубио сказал, что Дональд Трамп сохраняет за собой возможность дальнейшего ужесточения санкций против России: «И, как он (Трамп) неоднократно заявлял, у него есть возможность и варианты возложить на РФ дополнительные экономические издержки, если это будет необходимо, чтобы положить этому (войне в Украине) конец».
По словам госсекретаря США, президент США сохраняет приверженность миру в Украине и проявляет терпение, но оно не безгранично: «Президент - очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично».
По мнению Рубио, Трамп «проявил выдающееся терпение, не вводя дополнительных санкций в надежде на прорыв». При этом госсекретарь США указал, что «мы вступили в период, который, по-видимому, может привести к еще большей эскалации.
Рубио надеется, что все завершится за столом переговоров, а не военным путем: «Мы провели встречи в Турции, в Саудовской Аравии, на Аляске, бесчисленные телефонные разговоры, делая все возможное для урегулирования, завершения этого конфликта, который не может закончиться военным путем. Он завершится за столом переговоров».