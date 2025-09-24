USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Санкции, продажа оружия, терпеливый Трамп: что сказал Рубио на заседании по Украине

Санкции, продажа оружия, терпеливый Трамп: что сказал Рубио на заседании по Украине

02:59

Президент Дональд Трамп оставляет за собой возможность продавать Украине наступательное оружие, заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине.

«У него также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений», — сказал Рубио.

Кроме того, Рубио сказал, что Дональд Трамп сохраняет за собой возможность дальнейшего ужесточения санкций против России: «И, как он (Трамп) неоднократно заявлял, у него есть возможность и варианты возложить на РФ дополнительные экономические издержки, если это будет необходимо, чтобы положить этому (войне в Украине) конец».

По словам госсекретаря США, президент США сохраняет приверженность миру в Украине и проявляет терпение, но оно не безгранично: «Президент - очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично».

По мнению Рубио, Трамп «проявил выдающееся терпение, не вводя дополнительных санкций в надежде на прорыв». При этом госсекретарь США указал, что «мы вступили в период, который, по-видимому, может привести к еще большей эскалации.

Рубио надеется, что все завершится за столом переговоров, а не военным путем: «Мы провели встречи в Турции, в Саудовской Аравии, на Аляске, бесчисленные телефонные разговоры, делая все возможное для урегулирования, завершения этого конфликта, который не может закончиться военным путем. Он завершится за столом переговоров».

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин объектив haqqin.az
02:34 456
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч! Свежие цифры
02:00 732
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
23 сентября 2025, 22:43 2576
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Полицейские выстрелили в спину протестующему объектив haqqin.az
02:12 801
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...
00:22 2363
Турция отправляет войска в Африку
Турция отправляет войска в Африку наша корреспонденция
02:01 653
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше? наш комментарий
01:26 708
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты объектив haqqin.az
01:15 1232
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 839
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3993
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 1119

