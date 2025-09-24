Пожар в центре Баку потушили

Силы МЧС полностью потушили пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
* * * 10:24
Пожар в многоэтажном здании в Баку локализован в короткие сроки.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.
* * * 08:55
В Баку на улице Рашида Бейбутова вспыхнул пожар в многоэтажном доме, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, по указанному адресу прибыли работники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. В настоящее время идут работы по ликвидации возгорания.
В то же время в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что к месту пожара привлечены сотрудники полиции, которые принимают все необходимые меры безопасности.