Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Пожар в центре Баку потушили

фото; видео; заявление МЧС и МВД; обновлено 11:46
11:46 3045

Силы МЧС полностью потушили пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

* * * 10:24

Пожар в многоэтажном здании в Баку локализован в короткие сроки.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.

* * * 08:55

В Баку на улице Рашида Бейбутова вспыхнул пожар в многоэтажном доме, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, по указанному адресу прибыли работники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. В настоящее время идут работы по ликвидации возгорания.

В то же время в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что к месту пожара привлечены сотрудники полиции, которые принимают все необходимые меры безопасности.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 581
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 926
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
10:59 1650
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1754
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2151
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2048
Новый удар Украины по «Газпрому»
10:22 2254
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
02:23 4519
Израиль накануне войны с Францией
23 сентября 2025, 23:40 5319
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
10:10 869
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1703

