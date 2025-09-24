Трамп отказала Зеленской

Первая леди США Мелания Трамп ответила отрицательно на предложение супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены о встрече в Нью-Йорке.
Об этом сообщила New York Post со ссылкой на старшего советника супруги Трампа Марка Бекмана.
«Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет», - заявил Бекман в интервью телеканалу Fox News.