Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Президент Сирии признался в страхе перед Израилем

10:07 1705

Сирия не та страна, которая создает проблемы Израилю, заявил президент арабской республики Ахмед аш-Шараа.

«На самом деле мы боимся Израиля, а не они нас. Израиль медлит на переговорах и настаивает на нарушении нашего воздушного пространства и проникновении на нашу территорию. Любой дискурс, направленный на раздел Сирии, вредит Ираку, вредит Турции. Это заставляет всех нас вернуться к началу», - сказал аш-Шараа.

Ранее президент Сирии заявлял, что Дамаск находится в процессе восстановления и должен поддерживать нормальные отношения со всеми странами.

Аш-Шараа также задался вопросом, преследует ли Израиль, атакуя сирийскую территорию, лишь вопросы собственной безопасности: «Но главный вопрос в том, действительно ли у Израиля есть обеспокоенность, связанная с безопасностью, или у него есть экспансионистские амбиции? Это выявят переговоры».

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 588
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 930
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1656
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1757
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2158
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2053
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2258
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4520
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5319
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 869
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1706

