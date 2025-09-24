Президент Сирии признался в страхе перед Израилем

«На самом деле мы боимся Израиля, а не они нас. Израиль медлит на переговорах и настаивает на нарушении нашего воздушного пространства и проникновении на нашу территорию. Любой дискурс, направленный на раздел Сирии, вредит Ираку, вредит Турции. Это заставляет всех нас вернуться к началу», - сказал аш-Шараа.

Ранее президент Сирии заявлял, что Дамаск находится в процессе восстановления и должен поддерживать нормальные отношения со всеми странами.

Аш-Шараа также задался вопросом, преследует ли Израиль, атакуя сирийскую территорию, лишь вопросы собственной безопасности: «Но главный вопрос в том, действительно ли у Израиля есть обеспокоенность, связанная с безопасностью, или у него есть экспансионистские амбиции? Это выявят переговоры».