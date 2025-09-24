«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву

В Баку проходит научно-практическая конференция, посвященная 130-летию академика Мустафы Топчубашева.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев выступил с речью на мероприятии.
Указав, что конференция организована в рамках задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О проведении 130-летия со дня рождения академика Мустафы Топчубашева», министр отметил: «Академик Топчубашев – это ученый, имя которого навсегда вписано в историю азербайджанского здравоохранения и медицинской науки».
Отметив, что в церемонии открытия Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, министр сказал, что центр успешно продолжает свою деятельность.
Министр здравоохранения, особо отметив заслуги выдающегося ученого на международном уровне, напомнил: «На XI Международном конгрессе хирургов в Лиссабоне академик Мустафа Топчубашев был избран членом Международной ассоциации хирургов. Это также высокая оценка азербайджанской хирургической науки в мировом масштабе в лице выдающегося ученого».
Было отмечено, что открытие академиком обезболивающего препарата «Аналгезин» оказало неоценимую услугу во время Второй мировой войны: «Даже известный советский академик Петр Куприянов сравнил это открытие с «вкладом бакинской нефти во время Второй мировой войны».
Теймур Мусаев подчеркнул, что богатое научное наследие академика Мустафы Топчубашева актуально и в наши дни: «Жизненный путь Мустафы Топчубашева — бесценная школа науки и гуманизма для молодого поколения».