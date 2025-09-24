USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву

фото
10:10 869

В Баку проходит научно-практическая конференция, посвященная 130-летию академика Мустафы Топчубашева.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев выступил с речью на мероприятии.

Указав, что конференция организована в рамках задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О проведении 130-летия со дня рождения академика Мустафы Топчубашева», министр отметил: «Академик Топчубашев – это ученый, имя которого навсегда вписано в историю азербайджанского здравоохранения и медицинской науки».

Отметив, что в церемонии открытия Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, министр сказал, что центр успешно продолжает свою деятельность.

Министр здравоохранения, особо отметив заслуги выдающегося ученого на международном уровне, напомнил: «На XI Международном конгрессе хирургов в Лиссабоне академик Мустафа Топчубашев был избран членом Международной ассоциации хирургов. Это также высокая оценка азербайджанской хирургической науки в мировом масштабе в лице выдающегося ученого».

Было отмечено, что открытие академиком обезболивающего препарата «Аналгезин» оказало неоценимую услугу во время Второй мировой войны: «Даже известный советский академик Петр Куприянов сравнил это открытие с «вкладом бакинской нефти во время Второй мировой войны».

Теймур Мусаев подчеркнул, что богатое научное наследие академика Мустафы Топчубашева актуально и в наши дни: «Жизненный путь Мустафы Топчубашева — бесценная школа науки и гуманизма для молодого поколения».

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 591
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 935
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1658
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1760
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2159
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2055
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2260
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4521
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5320
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 870
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1707

ЭТО ВАЖНО

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 591
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 935
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1658
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1760
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2159
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2055
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2260
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4521
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5320
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 870
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1707
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться