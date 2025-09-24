Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в социальных сетях видеокадры дружественного диалога между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Президент США поинтересовался, сколько лет продолжался конфликт между Арменией и Азербайджаном, на что азербайджанский лидер ответил, что более 30 лет.

«Вы совершили чудо, господин президент. Благодарю вас», — отметил Алиев, имея в виду достигнутые ранее в Вашингтоне договоренности с Арменией.