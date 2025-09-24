Новый удар Украины по «Газпрому»

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане (Россия) снова атаковали дроны. Завод находится примерно в 1400 км от границы с Украиной, сообщают российские телеграм-каналы.
18 сентября украинские дроны уже наносили удар по данному предприятию, вызвав пожар.
«Газпром Нефтехим Салават» - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салавате (республика Башкортостан).
Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.
