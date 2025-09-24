USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане (Россия) снова атаковали дроны. Завод находится примерно в 1400 км от границы с Украиной, сообщают российские телеграм-каналы.

18 сентября украинские дроны уже наносили удар по данному предприятию, вызвав пожар.

«Газпром Нефтехим Салават» - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салавате (республика Башкортостан).

Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
10:59
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27
Новый удар Украины по «Газпрому»
10:22
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
02:23
Израиль накануне войны с Францией
23 сентября 2025, 23:40
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
10:10
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07

