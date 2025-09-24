USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Выступление Джейхуна Байрамова в ООН

10:29 942

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на встрече высокого уровня по Инициативе по глобальному развитию, состоявшейся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В выступлении министр подчеркнул, что давние дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем в последнее время поднялись до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, еще раз подтвердил поддержку Азербайджаном выдвинутой Китаем Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации и недавно объявленной Инициативы по глобальному климату.

Министр отметил, что эти инициативы служат продвижению мира, стабильности и общего процветания во всем мире.

Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером в региональном сотрудничестве, Джейхун Байрамов отметил вклад Баку в дело мира, укрепление связей и устойчивое развитие посредством таких трансформационных проектов, как транспортные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг», особенно Срединный коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 596
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 942
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1665
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1766
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2165
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2062
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2267
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4524
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5320
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 871
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1711

