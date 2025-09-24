Выступление Джейхуна Байрамова в ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на встрече высокого уровня по Инициативе по глобальному развитию, состоявшейся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В выступлении министр подчеркнул, что давние дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем в последнее время поднялись до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, еще раз подтвердил поддержку Азербайджаном выдвинутой Китаем Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации и недавно объявленной Инициативы по глобальному климату.

Министр отметил, что эти инициативы служат продвижению мира, стабильности и общего процветания во всем мире.

Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером в региональном сотрудничестве, Джейхун Байрамов отметил вклад Баку в дело мира, укрепление связей и устойчивое развитие посредством таких трансформационных проектов, как транспортные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг», особенно Срединный коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой.