В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна

Минувшей ночью у своего дома был убит глава расположенного под Ереваном села Паракар и представитель оппозиционной партии «Апрелу Еркир» Володя Григорян. Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении.

В результате нападения погиб не только Григорян, но и его друг — сотрудник криминальной полиции. Кроме того, один человек получил ранения. По информации МВД Армении, преступление совершил один нападавший, которому удалось скрыться. Утром инцидент осудил премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что дело должно быть раскрыто.

Володя Григорян был избран главой укрупненной общины Паракар в марте текущего года, победив кандидата от партии Никола Пашиняна. Он был членом партии «Апрелу Еркир», лидером которой является бывший так называемый «госминистр» карабахских сепаратистов Рубен Варданян.