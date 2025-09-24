Цены на нефть растут

Утром в среду котировки нефти сохраняют умеренный рост после подъема накануне. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подорожали на $0,07 (0,1%) — до $67,7 за баррель, WTI на NYMEX выросла на $0,11 (0,17%) — до $63,52.

Поддержку рынку оказали трудности с возобновлением экспорта нефти из Иракского Курдистана и данные Американского института нефти о снижении запасов в США. В то же время рост сдерживает неопределенность вокруг политики ФРС.

Цена азербайджанской нефти Azeri Light поднялась на $1,76 (2,53%) — до $71,22 за баррель. В порту Джейхан стоимость этой марки увеличилась на $1,73 (2,55%) — до $69,65.