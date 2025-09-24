Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете

Борис Авакян, экс-чиновник Росимущества, сбежавший из суда и скрывавшийся в консульстве Армении в Петербурге, был найден мертвым в туалете дипмиссии. Как пишут российские СМИ, он, предположительно, покончил с собой.

Авакяна обвиняли в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 млрд рублей.

В августе Авакян заключил контракт на участие в войне с Украиной, производство в отношении него было приостановлено. Во вторник, 23 сентября, в суд поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением контракта.