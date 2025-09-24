USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Bakcell является партнером самого престижного саммита по инновациям в регионе

10:51 224

Лидер в области инноваций и скорости - компания Bakcell - является партнером одного из самых значимых технологических событий региона – Инновационного саммита INMerge. Во время мероприятия будут представлены инновационные технологии и решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), внедренные компанией Bakcell в Азербайджане.

В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер выступит на панельной дискуссии, посвященной взаимным возможностям в сфере финансов и телекоммуникаций. Кроме того, во время саммита участники получат возможность ознакомиться с новейшими инновационными продуктами и услугами, представленными на стенде Bakcell.

Компания Bakcell с помощью своих инновационных и ИИ-решений последовательно реализует инициативы, направленные на развитие цифровой трансформации и технологической экосистемы Азербайджана. В то же время в рамках стратегии устойчивого развития и корпоративной ответственности Bakcell продолжает масштабную деятельность в сфере инноваций и ИИ.

Организованный компанией PAŞA Holding Инновационный саммит INMerge состоится в Баку 29–30 сентября и объединит более 1 000 основателей, инвесторов, корпоративных лидеров и политиков из более чем 30 стран. В течение двух дней участникам будут предложены выступления на высоком уровне, панельные дискуссии, конкурсы стартапов и возможности для нетворкинга. В этом году в саммите примут участие руководители и представители многих глобальных и местных компаний, включая IBM, Microsoft, Netflix и Pixar.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 607
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 953
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1670
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1772
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2170
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2071
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2274
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4528
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5322
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 873
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1713

