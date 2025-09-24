Bakcell является партнером самого престижного саммита по инновациям в регионе

Лидер в области инноваций и скорости - компания Bakcell - является партнером одного из самых значимых технологических событий региона – Инновационного саммита INMerge. Во время мероприятия будут представлены инновационные технологии и решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), внедренные компанией Bakcell в Азербайджане.

В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер выступит на панельной дискуссии, посвященной взаимным возможностям в сфере финансов и телекоммуникаций. Кроме того, во время саммита участники получат возможность ознакомиться с новейшими инновационными продуктами и услугами, представленными на стенде Bakcell.

Компания Bakcell с помощью своих инновационных и ИИ-решений последовательно реализует инициативы, направленные на развитие цифровой трансформации и технологической экосистемы Азербайджана. В то же время в рамках стратегии устойчивого развития и корпоративной ответственности Bakcell продолжает масштабную деятельность в сфере инноваций и ИИ.

Организованный компанией PAŞA Holding Инновационный саммит INMerge состоится в Баку 29–30 сентября и объединит более 1 000 основателей, инвесторов, корпоративных лидеров и политиков из более чем 30 стран. В течение двух дней участникам будут предложены выступления на высоком уровне, панельные дискуссии, конкурсы стартапов и возможности для нетворкинга. В этом году в саммите примут участие руководители и представители многих глобальных и местных компаний, включая IBM, Microsoft, Netflix и Pixar.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.