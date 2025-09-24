Зеленский удивился изменению позиции Трампа

«По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», — сказал он в интервью Fox News.

Зеленский считает, что Трамп — влиятельная фигура, способная повлиять на позицию председателя КНР Си Цзиньпина в отношении войны. По словам украинского президента, в Киеве не видят признаков того, что Пекин стремится к завершению конфликта. Он также отметил, что был несколько удивлен переменами в риторике Трампа.

Выступая за несколько часов до этого на заседании Совета Безопасности ООН, Зеленский выразил мнение, что при желании прекратить боевые действия Китай мог бы оказать давление на Россию. В Пекине настаивают, что не являются стороной конфликта, но при этом не остаются в стороне и продолжают прилагать дипломатические усилия для его урегулирования.

Ранее Трамп допускал, что для достижения мира Киеву, возможно, придется пойти на территориальные уступки, а соглашение может предусматривать обмен землями «на благо Украины». Он также утверждал, что у Москвы есть «карты», а у Киева — «нет». Однако накануне, после встречи с Зеленским, Трамп написал в Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина способна вернуть утраченные территории и «может быть даже пойти дальше». Выступая на заседании Генассамблеи ООН, он вновь подчеркнул готовность ввести жесткие санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании — при условии, что аналогичные шаги предпримет Евросоюз.

В то же время в Москве заявляют, что идея обмена территориями не рассматривается. В Кремле подчеркивали еще в феврале, что такие предложения никогда не обсуждались.