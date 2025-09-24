Смертельное ДТП на проспекте Бабека

Центр интеллектуального управления транспортом МВД АР обнародовал видео ДТП, произошедшего сегодня утром на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку, на пересечении с улицей Мухаммеда Хади (возле станции метро «Халглар достлугу»).
Как сообщили в пресс-службе Центра, в результате резкого маневра (в нарушение правил дорожного движения) врезался в ограждение и погиб на месте водитель легкового автомобиля марки Chevrolet Aveo Аллахверди Мамедли (1996 года рождения).
Его тело извлекли из деформированного автомобиля.
September 24, 2025