Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Смертельное ДТП на проспекте Бабека

Центр интеллектуального управления транспортом МВД АР обнародовал видео ДТП, произошедшего сегодня утром на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку, на пересечении с улицей Мухаммеда Хади (возле станции метро «Халглар достлугу»).

Как сообщили в пресс-службе Центра, в результате резкого маневра (в нарушение правил дорожного движения) врезался в ограждение и погиб на месте водитель легкового автомобиля марки Chevrolet Aveo Аллахверди Мамедли (1996 года рождения).

Его тело извлекли из деформированного автомобиля.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 614
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 959
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1675
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1778
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2173
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2073
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2275
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4530
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5323
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 875
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1713

