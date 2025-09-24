USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Тяжелые бои на востоке Украины

11:09 814

Российские войска пытаются развивать наступление на Новопавловском направлении, несмотря на значительные потери, сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр».

Основные атаки войска РФ сосредоточили в районах Филиала, Январского, Нововасильевки, Камышевахи, Новоселовки и Поддубного.

Продолжаются тяжелые бои и на Южно-Слобожанском направлении — в Волчанске и Отрадном, а также на Купянском, где попытки наступления в районах Дорошевки, Петропавловки и Купянска успеха не имели.

По данным ОСУВ «Днепр», на Лиманском направлении войска РФ не прекращает попыток прорыва к административной границе Луганской и Донецкой областей. Украинские силы отражают атаки вблизи Новомихайловки, Шандриголово, Дробышево, Торского и в Серебрянском лесничестве — потерь позиций не допущено.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 618
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 962
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1676
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1780
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2176
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2073
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2275
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4530
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5323
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 876
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1713

ЭТО ВАЖНО

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 618
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 962
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1676
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1780
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2176
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2073
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2275
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4530
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5323
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 876
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1713
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться