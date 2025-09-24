Тяжелые бои на востоке Украины

Основные атаки войска РФ сосредоточили в районах Филиала, Январского, Нововасильевки, Камышевахи, Новоселовки и Поддубного.

Продолжаются тяжелые бои и на Южно-Слобожанском направлении — в Волчанске и Отрадном, а также на Купянском, где попытки наступления в районах Дорошевки, Петропавловки и Купянска успеха не имели.

По данным ОСУВ «Днепр», на Лиманском направлении войска РФ не прекращает попыток прорыва к административной границе Луганской и Донецкой областей. Украинские силы отражают атаки вблизи Новомихайловки, Шандриголово, Дробышево, Торского и в Серебрянском лесничестве — потерь позиций не допущено.