Германия претендует на лидерство в перевооружении ЕС

Германия намерена возглавить программу перевооружения вооруженных сил стран Евросоюза, позиционируя себя лидером совместных проектов для противодействия растущим внешним угрозам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект политического документа Берлина.

Документ подготовлен в преддверии октябрьской встречи лидеров ЕС, на которой Брюссель планирует представить план по укреплению обороноспособности Союза к 2030 году. Германия предлагает формировать «коалиции коллективного потенциала» — объединения стран, совместно разрабатывающих и закупающих вооружение в ключевых направлениях, таких как противовоздушная оборона.

«Германия готова взять на себя ведущую роль», – говорится в документе. Авторы документа подчеркивают, что основное внимание совместных проектов следует уделить укреплению защиты восточного фланга.

В Берлине считают, что Европейское оборонное агентство должно активнее выступать в роли «центральной платформы поиска и координации европейских закупок» и при поддержке властей согласовывать стандарты национальных вооружений. Власти ФРГ также подчеркивают, что проекты должны быть открыты для участия Украины и других стран, имеющих на это право. Германия выступает за дерегулирование производства вооружений, включая смягчение правил государственной помощи и конкуренции, а также против финансирования проектов за счет нового общего долга сообщества.