Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий

«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков.

Он добавил, что, несмотря на «точки напряжения», страна сохраняет «макроэкономическую стабильность». Кремль, по его словам, «не согласен» с заявлениями Трампа о бесцельности участия России в войне и ужасном состоянии экономики.

Изменение риторики американского лидера Песков связал с его встречей с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.