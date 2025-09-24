USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий

11:29 975

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром».

«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков.

Он добавил, что, несмотря на «точки напряжения», страна сохраняет «макроэкономическую стабильность». Кремль, по его словам, «не согласен» с заявлениями Трампа о бесцельности участия России в войне и ужасном состоянии экономики.

Изменение риторики американского лидера Песков связал с его встречей с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

ЭТО ВАЖНО

