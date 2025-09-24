Иранцы возмутились: не разрешают закупаться в Нью-Йорке

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал «дешевыми» ограничения США на передвижение иранской делегации, участвующей в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Применение таких дешевых ограничений к передвижениям наших дипломатов и даже к их ежедневным покупкам продуктов является не только вопиющим нарушением обязательств США в рамках Соглашения о штаб-квартире, но и новым минимумом с точки зрения демонстрации степени враждебности администрации США по отношению к иранцам», – написал Багаи в соцсети Х.

Он считает, что настоящая цель этих ограничений – затруднить работу иранской дипломатии в ООН.

По словам представителя МИД, «систематическое преследование» иранских дипломатов со стороны США помешало иранским делегатам принять участие в нескольких многосторонних мероприятиях, проходивших за пределами так называемых «разрешенных параметров» только на этой неделе.

Ранее Госдепартамент США ограничил перемещение и запретил доступ в оптовые магазины и товарам класса люкс иранской делегации, прибывшей на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Американский госсекретарь Марко Рубио распорядился ограничить передвижение иранских официальных лиц лишь маршрутами между их местами проживания и штаб-квартирой ООН, необходимыми для выполнения служебных обязанностей.