Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Иранцы возмутились: не разрешают закупаться в Нью-Йорке

11:40 466

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал «дешевыми» ограничения США на передвижение иранской делегации, участвующей в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Применение таких дешевых ограничений к передвижениям наших дипломатов и даже к их ежедневным покупкам продуктов является не только вопиющим нарушением обязательств США в рамках Соглашения о штаб-квартире, но и новым минимумом с точки зрения демонстрации степени враждебности администрации США по отношению к иранцам», – написал Багаи в соцсети Х.

Он считает, что настоящая цель этих ограничений – затруднить работу иранской дипломатии в ООН.

По словам представителя МИД, «систематическое преследование» иранских дипломатов со стороны США помешало иранским делегатам принять участие в нескольких многосторонних мероприятиях, проходивших за пределами так называемых «разрешенных параметров» только на этой неделе.

Ранее Госдепартамент США ограничил перемещение и запретил доступ в оптовые магазины и товарам класса люкс иранской делегации, прибывшей на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Американский госсекретарь Марко Рубио распорядился ограничить передвижение иранских официальных лиц лишь маршрутами между их местами проживания и штаб-квартирой ООН, необходимыми для выполнения служебных обязанностей.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 629
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 978
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1679
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1788
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2180
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2080
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2284
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4532
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5324
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 877
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1716

