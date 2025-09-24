Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест

Бизнесмен Аднан Ахмедзаде, арестованный Службой государственной безопасности (СГБ), не подал апелляцию на решение об аресте.

Как сообщает haqqin.az, срок для подачи апелляционной жалобы уже истек. Ни сам Ахмедзаде, ни его адвокат Шаиг Мирзаев в этот срок не обратились в вышестоящую инстанцию.

Бывший заместитель руководителя Инвестиционного департамента SOCAR, находящийся под арестом предприниматель Аднан Ахмедзаде, обвиняемый в «диверсиях против экономической безопасности» и «присвоении в особо крупном размере», не подал апелляцию на решение о его аресте.

«На данном этапе мы не считаем подачу апелляции необходимой. Первые четыре месяца проводятся активные следственные действия, поэтому мы решили подождать. После консультаций с учетом состояния здоровья и других факторов можем обратиться в суд», — заявил Мирзаев в комментарии haqqin.az.

Ахмедзаде обвиняется в действиях, направленных против экономической безопасности страны, а также в особо крупных хищениях в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности.

Арест наложен на квартиру бизнесмена в Port Baku, его рынок, а также на несколько новых квартир, недавно приобретенных в Sea Breeze, и на многочисленные автомобили.

Кроме того, заблокированы банковские счета Аднана Ахмедзаде и его супруги Гульсафы Джафаровой в азербайджанских банках.