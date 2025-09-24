USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест

Инара Рафикгызы
11:46 630

Бизнесмен Аднан Ахмедзаде, арестованный Службой государственной безопасности (СГБ), не подал апелляцию на решение об аресте.

Как сообщает haqqin.az, срок для подачи апелляционной жалобы уже истек. Ни сам Ахмедзаде, ни его адвокат Шаиг Мирзаев в этот срок не обратились в вышестоящую инстанцию.

Бывший заместитель руководителя Инвестиционного департамента SOCAR, находящийся под арестом предприниматель Аднан Ахмедзаде, обвиняемый в «диверсиях против экономической безопасности» и «присвоении в особо крупном размере», не подал апелляцию на решение о его аресте.

«На данном этапе мы не считаем подачу апелляции необходимой. Первые четыре месяца проводятся активные следственные действия, поэтому мы решили подождать. После консультаций с учетом состояния здоровья и других факторов можем обратиться в суд», — заявил Мирзаев в комментарии haqqin.az.

Ахмедзаде обвиняется в действиях, направленных против экономической безопасности страны, а также в особо крупных хищениях в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности.

Арест наложен на квартиру бизнесмена в Port Baku, его рынок, а также на несколько новых квартир, недавно приобретенных в Sea Breeze, и на многочисленные автомобили.

Кроме того, заблокированы банковские счета Аднана Ахмедзаде и его супруги Гульсафы Джафаровой в азербайджанских банках.

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 631
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 978
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1682
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1791
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2183
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2080
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2288
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4532
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5324
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 877
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1717

ЭТО ВАЖНО

Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
Аднан Ахмедзаде не обжаловал свой арест
11:46 631
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
Кремль обиделся: Россия не бумажный медведь, а настоящий
11:29 978
Смертельное ДТП на проспекте Бабека
Смертельное ДТП на проспекте Бабека видео
10:59 1682
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
Зеленский удивился изменению позиции Трампа
11:00 1791
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
Скрывавшегося в консульстве Армении Авакяна нашли мертвым в туалете
10:39 2183
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
В Ереване убит сторонник Рубена Варданяна
10:27 2080
Новый удар Украины по «Газпрому»
Новый удар Украины по «Газпрому» видео
10:22 2288
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 4532
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации; все еще актуально
23 сентября 2025, 23:40 5324
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву
«Ученый мирового масштаба»: в Баку конференция, посвященная академику Топчубашеву фото
10:10 877
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
Президент Сирии признался в страхе перед Израилем
10:07 1717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться