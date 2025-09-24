Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России

Президент Польши Кароль Навроцкий во время общих дебатов 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия продолжает провокации против Европы и не стремится к настоящему миру.

«Польша всегда будет реагировать адекватно и готова защищать свою территорию», — подчеркнул Навроцкий. Он напомнил, что в ночь с 9 на 10 сентября российские беспилотники нарушили польскую границу: «Около десятка дронов преднамеренно пересекли нашу территорию по приказу из столицы государства, являющегося постоянным членом Совбеза ООН. Польша впервые со времен Второй мировой войны открыла огонь по вражеским целям».

По его словам, нынешние действия Москвы показывают отсутствие готовности к миру: «Каждый раз, когда Россия говорит «мир», она имеет в виду капитуляцию противника». Навроцкий подчеркнул, что агрессия РФ против Украины — это проверка на прочность принципов ООН, а мир нельзя строить на поощрении агрессии.

Президент Польши заявил, что Варшава наращивает оборонный потенциал и укрепляет сотрудничество с Балтией, Румынией и странами Бухарестской девятки. Он призвал привлечь Россию к ответственности за войну: «Виновные в международных преступлениях должны предстать перед судами». По его словам, Польша поддерживает Международный уголовный суд и идею создания спецтрибунала для суда над виновными в агрессии.

Сообщается также, что Польша приступила к созданию регионального военно-морского командования НАТО.

Согласно информации Генштаба польских ВС, Варшава переходит к реализации «важного этапа укрепления своей роли в Балтийском регионе». Планируется сформировать новое региональное военно-морское командование под названием POLMARFOR (ВМС Польши), которое «возьмет на себя ответственность за руководство морскими операциями НАТО на Балтике».

Отмечается, что создание новой структуры станет «следующим шагом в развитии регионального морского сотрудничества, а также укреплении безопасности и обороноспособности союзников в этом стратегически важном морском районе».

На этом фоне Италия приняла решение продлить размещение своей системы ПВО SAMP/T в Эстонии до весны 2026 года с целью поддержания стабильности на восточном фланге НАТО. Комплекс SAMP/T вместе с 500 итальянскими военнослужащими был развернут на эстонской авиабазе Эмари в июне 2025 года.