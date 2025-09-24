USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России

13:34 1057

Президент Польши Кароль Навроцкий во время общих дебатов 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия продолжает провокации против Европы и не стремится к настоящему миру.

«Польша всегда будет реагировать адекватно и готова защищать свою территорию», — подчеркнул Навроцкий. Он напомнил, что в ночь с 9 на 10 сентября российские беспилотники нарушили польскую границу: «Около десятка дронов преднамеренно пересекли нашу территорию по приказу из столицы государства, являющегося постоянным членом Совбеза ООН. Польша впервые со времен Второй мировой войны открыла огонь по вражеским целям».

По его словам, нынешние действия Москвы показывают отсутствие готовности к миру: «Каждый раз, когда Россия говорит «мир», она имеет в виду капитуляцию противника». Навроцкий подчеркнул, что агрессия РФ против Украины — это проверка на прочность принципов ООН, а мир нельзя строить на поощрении агрессии.

Президент Польши заявил, что Варшава наращивает оборонный потенциал и укрепляет сотрудничество с Балтией, Румынией и странами Бухарестской девятки. Он призвал привлечь Россию к ответственности за войну: «Виновные в международных преступлениях должны предстать перед судами». По его словам, Польша поддерживает Международный уголовный суд и идею создания спецтрибунала для суда над виновными в агрессии.

Сообщается также, что Польша приступила к созданию регионального военно-морского командования НАТО.

Согласно информации Генштаба польских ВС, Варшава переходит к реализации «важного этапа укрепления своей роли в Балтийском регионе». Планируется сформировать новое региональное военно-морское командование под названием POLMARFOR (ВМС Польши), которое «возьмет на себя ответственность за руководство морскими операциями НАТО на Балтике».

Отмечается, что создание новой структуры станет «следующим шагом в развитии регионального морского сотрудничества, а также укреплении безопасности и обороноспособности союзников в этом стратегически важном морском районе».

На этом фоне Италия приняла решение продлить размещение своей системы ПВО SAMP/T в Эстонии до весны 2026 года с целью поддержания стабильности на восточном фланге НАТО. Комплекс SAMP/T вместе с 500 итальянскими военнослужащими был развернут на эстонской авиабазе Эмари в июне 2025 года.

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 357
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 626
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 4274
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 1400
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 1239
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 1576
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
13:34 1058
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
12:56 2619
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 2284
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
00:22 7273
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
10:13 5678

ЭТО ВАЖНО

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 357
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 626
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 4274
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 1400
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 1239
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 1576
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
13:34 1058
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
12:56 2619
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 2284
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
00:22 7273
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
10:13 5678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться