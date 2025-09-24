USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Инфотур для азербайджанских школьников в Ходжалы и Ханкенди

видео
13:32 396

В рамках плана мероприятий первой государственной программы по «Великому возвращению» на освобожденные территории Азербайджана Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал очередной инфотур в Ходжалы, Ханкенди и поселок Аскеран Ходжалинского района.

Инфотур прошел при поддержке представительства президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. Участниками стали победители шахматного турнира Zəfər, посвященного «Великому возвращению», который госкомитет провел в мае среди школьников – бывших вынужденных переселенцев.

Школьники ознакомились с восстановительными работами, проводимыми по поручению президента Ильхама Алиева и программе «Великого возвращения», а также с условиями жизни переселенцев, вернувшихся домой.

Участники посетили Аскеранский крепостной комплекс, города Ходжалы и Ханкенди, а также Карабахский университет. Знакомство с университетом и условиями для студентов оставило у школьников хорошее впечатление. Они отметили, что поездка была полезной. Инфотуры на освобожденные территории продолжатся в рамках программы.

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 359
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 627
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 4276
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 1401
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 1239
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 1577
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
13:34 1058
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
12:56 2621
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 2284
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
00:22 7273
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
10:13 5679

ЭТО ВАЖНО

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 359
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 627
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 4276
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 1401
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 1239
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 1577
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
13:34 1058
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
12:56 2621
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 2284
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
00:22 7273
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
10:13 5679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться