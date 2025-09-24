Инфотур для азербайджанских школьников в Ходжалы и Ханкенди

В рамках плана мероприятий первой государственной программы по «Великому возвращению» на освобожденные территории Азербайджана Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал очередной инфотур в Ходжалы, Ханкенди и поселок Аскеран Ходжалинского района.

Инфотур прошел при поддержке представительства президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. Участниками стали победители шахматного турнира Zəfər, посвященного «Великому возвращению», который госкомитет провел в мае среди школьников – бывших вынужденных переселенцев.

Школьники ознакомились с восстановительными работами, проводимыми по поручению президента Ильхама Алиева и программе «Великого возвращения», а также с условиями жизни переселенцев, вернувшихся домой.

Участники посетили Аскеранский крепостной комплекс, города Ходжалы и Ханкенди, а также Карабахский университет. Знакомство с университетом и условиями для студентов оставило у школьников хорошее впечатление. Они отметили, что поездка была полезной. Инфотуры на освобожденные территории продолжатся в рамках программы.