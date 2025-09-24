Госслужба собрала молодежь Акстафы

По инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти Акстафинского района в Центре Гейдара Алиева прошла встреча на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь — здоровая молодежь, здоровое будущее». Как рассказали в госслужбе, с вступительным словом выступил глава районной исполнительной власти Сеймур Оруджев, отметив, что подобные мероприятия положительно влияют на развитие чувства патриотизма среди молодежи.

Начальник управления допризывной подготовки госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи в военное время, о мерах, направленных на поддержание высокого физического и психологического состояния будущих солдат, подробно проинформировал о провозглашении 2025 года в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета. Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям госслужбы Парвиз Садраддинов дал рекомендации и советы молодым людям, готовящимся к поступлению в университеты. Он также предоставил подробную информацию об образовании за рубежом, отсрочке по учебе и цифровизации ряда услуг.