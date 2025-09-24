USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Госслужба собрала молодежь Акстафы

фото
13:40 436

По инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти Акстафинского района в Центре Гейдара Алиева прошла встреча на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь — здоровая молодежь, здоровое будущее».

Как рассказали в госслужбе, с вступительным словом выступил глава районной исполнительной власти Сеймур Оруджев, отметив, что подобные мероприятия положительно влияют на развитие чувства патриотизма среди молодежи.

Начальник управления допризывной подготовки госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи в военное время, о мерах, направленных на поддержание высокого физического и психологического состояния будущих солдат, подробно проинформировал о провозглашении 2025 года в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета.

Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям госслужбы Парвиз Садраддинов дал рекомендации и советы молодым людям, готовящимся к поступлению в университеты. Он также предоставил подробную информацию об образовании за рубежом, отсрочке по учебе и цифровизации ряда услуг.

Затем начальник Акстафинского районного отделения госслужбы полковник Эмин Багиров рассказал об основных аспектах воинского учета, медицинской аттестации, правах и обязанностях призывников, а также ответил на интересующие участников вопросы.

В мероприятии также приняли участие ветераны Второй Карабахской войны и члены семей шехидов, которые поделились своими впечатлениями.

«Аналогичные мероприятия были организованы и в ряде других районов Азербайджана. Данную практику планируется продолжать», - сказали в госслужбе.

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 361
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 630
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 4277
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 1401
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 1241
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 1578
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
13:34 1060
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
12:56 2623
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 2287
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
00:22 7274
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
10:13 5680

ЭТО ВАЖНО

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 361
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 630
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 4277
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 1401
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 1241
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 1578
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
13:34 1060
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
12:56 2623
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 2287
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
00:22 7274
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
10:13 5680
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться