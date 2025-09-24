USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

В Баку стартовал «Евразийский университетский саммит»

В Баку при поддержке Министерства науки и образования проходит «Евразийский университетский саммит THE», организованный совместно с Государственным агентством по науке и высшему образованию и международным рейтинговым агентством Times Higher Education (THE).

Саммит проходит 24–25 сентября и в этом году посвящен теме «Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию».

Более 300 участников, 150 организаций и свыше 50 международных и местных докладчиков из более чем 20 стран обсудят в саммите глобальное научно-исследовательское сотрудничество, вклад евразийских университетов в социально-экономическое развитие и роль высшего образования в достижении Целей устойчивого развития ООН.

На основных панелях и сессиях мероприятия выступят директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко, генеральный директор по глобальным вопросам THE Фил Бейти, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфат Азизов, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, ректор Университета Абу-Даби Гассан Ауад, ректор Назарбаев Университета Ахмад Вакар, ректор Университета Обуда Левенте Ковак, исполнительный директор Университета Конструктор Томас Ауф дер Хейде и другие влиятельные деятели в сфере образования.

