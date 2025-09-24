Шахин Мустафаев проверил стройку Аразского коридора

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Иран посетил города Тебриз и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан, где встретился с губернатором региона Бахрамом Сарматслом. Об этом сообщает Кабинет Министров.

В ходе встречи стороны обсудили роль провинции в развитии сотрудничества между Баку и Тегераном, а также отметили важность углубления экономических и торговых связей с регионами Азербайджана.

Кроме того, Мустафаев вместе с министром дорог и городского строительства Ирана Фарзане Садыг ознакомился с ходом строительства моста Агбенд – Келале и расширения автодороги Джульфа – Келале, реализуемых в рамках проекта создания Аразского коридора. Также делегация осмотрела предполагаемое место строительства пограничного моста Ордубад – Сияхруд.