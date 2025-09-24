USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Дефицит бензина затронул и Москву

13:52 1582

На фоне усугубляющегося топливного кризиса, вызванного ударами украинских дронов по нефтяным заводам, автозаправочные станции (АЗС) в российских регионах стали отпускать не более 10–20 литров бензина в одни руки либо продавать только дизель, сообщили «Известиям» в Независимом топливном союзе (НТС).

«Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками», — объяснил президент НТС Павел Баженов. Он отметил, что ограничения на продажу топлива вводятся в первую очередь в Центральной России, Поволжье, на юге страны и Дальнем Востоке.

Представители топливного бизнеса в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях подтвердили «Известиям» лимиты на продажу бензина в одни руки. Кроме независимых компаний, ограничения ввели и вертикально интегрированные компании.

Так, например, «Лукойл» на отдельных заправках в Москве запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты на ряде АЗС в Нижнем Новгороде. По данным НТС, на середину сентября дефицит бензина был зафиксирован в 21 регионе — от Чукотки и Сахалина до Рязанской и Самарской областей. «Ситуация по бензину очень плохая и пока продолжает ухудшаться», — говорил один из источников Reuters на топливном рынке.

В августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали регулярно бить дронами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В итоге частично или полностью прекратили работу не менее пяти предприятий, из-за чего российские мощности по переработке сократились на 17%, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Остановка заводов привела к росту биржевых цен на бензин. С начала года они подскочили на 40–50%. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), 23 сентября стоимость Аи-92 переписала исторический рекорд, достигнув 73,6 тыс. руб. за тонну, Аи-95 торговался на уровне 71,1 тыс. руб. за тонну.

На этом фоне российское правительство поручило нефтяным компаниям запустить резервные мощности, скорректировать программу плановых ремонтов заводов, а также стало в ручном режиме регулировать перевозку топлива по железной дороге.

Также для стабилизации ситуации профильные ведомства, по данным источников ТАСС, обсуждают продление запрета на экспорт бензина из России и введение запрета на экспорт дизельного топлива для всех участников рынка до конца года. На данный момент запрет до 30 сентября действует только в отношении бензина.

