Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»

Срединный коридор – это стратегический проект, охватывающий обширную географию. Этот коридор обеспечивает надежный и безопасный маршрут, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, служит кратчайшим и наиболее оптимальным путем для перевозки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему «Вдоль Срединного коридора: связь, финансы и энергетика».

Глава государства, отметив благоприятное географическое положение Азербайджана – прямо на перекрестке двух континентов, – сказал, что «это позволяет нашей стране играть ключевую роль в вопросах связности. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что благодаря стратегическому видению и неустанным усилиям Азербайджана такой крупный проект, как Срединный коридор, обеспечивающий лучшую синергию между Азией и Европой, стал реальностью. Полный ввод в эксплуатацию Срединного коридора стал возможен не только благодаря экономическому потенциалу Азербайджана, но и в результате политической стабильности и безопасности, царящих в нашей стране».

Президент Алиев указал и на то, что «мы инвестировали крупные средства в транспортную инфраструктуру вдоль Срединного коридора, в частности, в морской порт, судостроительный завод, железные дороги и другую логистическую инфраструктуру. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Каспийский грузовой флот составляют важнейшую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойное функционирование Срединного коридора. В азербайджанском сегменте Срединного коридора ведутся работы по совершенствованию, цифровизации, модернизации инфраструктуры и расширению его пропускной способности».

Ильхам Алиев отметил, что «за последние три года объем грузоперевозок по Срединному коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов, время транзита грузов значительно сократилось. Согласно проведенным подсчетам, к 2030 году пропускная способность Срединного коридора увеличится втрое по сравнению с 2021 годом, а время транзита грузов сократится вдвое».

Глава государства напомнил о том, что «8 августа этого года в Вашингтоне при свидетельстве президента США господина Дональда Трампа была подписана совместная декларация между Азербайджаном и Арменией, заложившая основу «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой».

Глава государства выразил уверенность, что «TRIPP, который станет следующим важнейшим сегментом Срединного коридора, будет служить ключевым транспортным звеном, соединяющим Азию и Европу, расширяя транзитные возможности международных грузоперевозок и способствуя процветанию стран региона, а также их интеграции в глобальные цепочки поставок. TRIPP также обладает значительным потенциалом для будущих перевозок энергоресурсов, экспорта электроэнергии, в частности возобновляемой, и прокладки оптоволоконных линий, что позволит превратить регион в международный хаб торговли и цифровых коммуникаций. Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации этого маршрута».

«Мы рассматриваем Срединный коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции, признавая его ключевым фактором развития инфраструктуры, промышленности и бизнеса, а также укрепления стабильности и процветания во всем регионе», - говорится в обращении президента Азербайджана.

