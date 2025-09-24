Экс-советника Трампа разозлили заявления о России

Бывший советник по нацбезопасности США в период первой каденции Дональда Трампа Джон Болтон назвал предостережения государственного секретаря Марко Рубио от введения санкций против стран, покупающих российскую нефть, «полной чушью».

Болтон заявил, что США наоборот, должны взять на себя ведущую роль в санкциях против России, пишет The Hill. По его словам, в противном случае война в Украине будет продолжаться медленно и в пользу Путина, на что последний и рассчитывает.

Кроме того, экс-советник выразил уверенность, что ситуация ухудшилась после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

«После встречи с Трампом он (Путин) вел себя так, будто у него развязаны руки. И я боюсь, что его восприятие ситуации в Украине сейчас верно», - сказал Болтон.

Вчера Рубио выступил против санкций, заявив, что США являются единственной страной, способной вести переговоры как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским: «Как только мы усилим санкции, наша способность выступать посредником в достижении мира уменьшится, и эта война затянется еще на два года».