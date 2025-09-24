USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

В Баку новые цены на такси в аэропорту сочли неконституционными

14:10 1261

Аппарат Уполномоченного по правам человека Азербайджана провел мониторинг ситуации, связанной с введением специальной тарифной политики на такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Проверка проводилась с точки зрения обеспечения права на равенство.

Об этом распространил информацию Аппарат омбудсмена.

Согласно информации, в результате мониторинга установлено, что новые правила приводят к искусственному завышению цен, ограничению возможностей выбора для пассажиров, отсутствию равных возможностей для лиц, оказывающих лицензированные услуги такси, экономическим потерям для водителей и возникновению социального недовольства.

Отмечено, что применяемая новая тарифная политика не соответствует статье 25 (Право на равенство) и статье 59 (Право на свободное предпринимательство) Конституции Азербайджана, а также положениям Кодекса о конкуренции.

Омбудсмен направит обращение в профильные государственные органы на основе данных мониторинга с целью обеспечения конституционных прав граждан, формирования тарифов на основе прозрачного и справедливого механизма, создания равных возможностей для всех лицензированных служб такси и защиты конкурентной среды.

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 378
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 638
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 4286
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 1413
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 1247
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 1589
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
13:34 1065
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
12:56 2631
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 2291
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
00:22 7275
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
10:13 5685

