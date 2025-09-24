В Баку новые цены на такси в аэропорту сочли неконституционными

Аппарат Уполномоченного по правам человека Азербайджана провел мониторинг ситуации, связанной с введением специальной тарифной политики на такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Проверка проводилась с точки зрения обеспечения права на равенство.

Согласно информации, в результате мониторинга установлено, что новые правила приводят к искусственному завышению цен, ограничению возможностей выбора для пассажиров, отсутствию равных возможностей для лиц, оказывающих лицензированные услуги такси, экономическим потерям для водителей и возникновению социального недовольства.

Отмечено, что применяемая новая тарифная политика не соответствует статье 25 (Право на равенство) и статье 59 (Право на свободное предпринимательство) Конституции Азербайджана, а также положениям Кодекса о конкуренции.

Омбудсмен направит обращение в профильные государственные органы на основе данных мониторинга с целью обеспечения конституционных прав граждан, формирования тарифов на основе прозрачного и справедливого механизма, создания равных возможностей для всех лицензированных служб такси и защиты конкурентной среды.