Азербайджан и Армению пригласили, а Грузия обиделась

14:12 1277

Грузия не примет участия в заседании глав МИД ЕС по вопросам взаимодействия, которое состоится 20 октября в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.

«В заседании министров по вопросам сотрудничества, которое планируется в Люксембурге 20 октября и для участия в котором Европейская служба внешних связей приглашает глав МИД стран Центральной Азии и Восточного партнерства – Армении, Азербайджана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, – Грузия не примет участия на уровне послов», – отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «приглашение министров на встречу на уровне посла Грузии является неприемлемым, и основание и причина такого подхода неясны».

В МИД добавили, что подобный шаг свидетельствует о «несерьезном отношении» и представляет собой «еще одну попытку использовать вопрос приглашения Грузии на мероприятия ЕС для политических спекуляций и поощрения радикальной повестки дня и поляризации». Участие Грузии на должном уровне в дискуссиях по вопросам региональной безопасности и сотрудничества, по мнению ведомства, должно быть в интересах стран – членов ЕС.

«Надеемся, что значительная часть государств-членов ЕС полностью понимает геополитические потребности, ценит партнерство с Грузией, роль Грузии в обеспечении связи между Европой и Азией и не разделяет аналогичного отношения Службы внешних действий ЕС к участию Грузии», – заключили в грузинском МИД.

