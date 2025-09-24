Опасный бассейн в Баку никто не хочет демонтировать

В Хатаинском районе Баку между четырьмя четырехэтажными домами, объединенными в десять блоков по улицам Афияддина Джалилова, Ровшана Алиева и Фазаила Байрамова, находится заброшенный бассейн, некогда предназначенный для противопожарных нужд. За последние годы он разрушился и теперь представляет опасность для местных жителей, при этом ни одна структура не берет на себя ответственность за состояние объекта.

Отметим, что ранее haqqin.az уже освещал данную проблему. По словам жильцов, сразу после этого представители Исполнительной власти Хатаинского района и других профильных ведомств осмотрели территорию. В домах провели ремонтно-восстановительные работы: отремонтировали аварийные балконы, покрасили фасады. Работник жилищной службы попытался закрыть одно из крупных отверстий в водоеме каменной плитой, но работа осталась незавершенной. С тех пор никто не проявлял интереса к объекту.