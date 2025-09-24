Опасный бассейн в Баку никто не хочет демонтировать

В Хатаинском районе Баку между четырьмя четырехэтажными домами, объединенными в десять блоков по улицам Афияддина Джалилова, Ровшана Алиева и Фазаила Байрамова, находится заброшенный бассейн, некогда предназначенный для противопожарных нужд. За последние годы он разрушился и теперь представляет опасность для местных жителей, при этом ни одна структура не берет на себя ответственность за состояние объекта.
Отметим, что ранее haqqin.az уже освещал данную проблему. По словам жильцов, сразу после этого представители Исполнительной власти Хатаинского района и других профильных ведомств осмотрели территорию. В домах провели ремонтно-восстановительные работы: отремонтировали аварийные балконы, покрасили фасады. Работник жилищной службы попытался закрыть одно из крупных отверстий в водоеме каменной плитой, но работа осталась незавершенной. С тех пор никто не проявлял интереса к объекту.
Как утверждают жители, бассейн, построенный в 1965 году и не использовавшийся последние 30–35 лет, высотой около двух метров, опасен, особенно для детей. Камни в его стенах осыпаются. Жильцы пытались накрыть бассейн деревянными досками, но их сносит ветер. Одной из главных проблем они называют то, что в водоем выбрасывают мусор, распространяется зловоние, сама территория превратилась в пристанище для бездомных животных.
Жители обращались с просьбой о сносе водоема в Объединенную службу водоснабжения крупных городов, а также в Министерство по чрезвычайным ситуациям, и даже предложили финансовую помощь для демонтажа. Однако из ответов обеих структур стало ясно, что водоем не числится на их балансе. В МЧС сообщили, что с 2022 года ежегодно направляют официальные письма в местную исполнительную власть о его аварийном состоянии.
В исполнительной власти данный вопрос никак не прокомментировали.