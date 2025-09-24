USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

В Иране признали ущерб от американских бомб

Власти Ирана признали, что июльские удары США частично повредили инфраструктуру ядерных объектов, однако заверили, что ущерб будет восстановлен. Об этом заявил вице-президент республики, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

«Это довольно нормально, что в результате военной атаки по объектам наносится ущерб, а инфраструктура разрушается», – сказал Эслами в интервью британскому телеканалу.

Он также подчеркнул, что Тегеран способен устранить последствия ударов благодаря имеющемуся опыту и ресурсам.

«Важно, что наука, навыки, технология и промышленность нацелены на долгосрочную перспективу и глубоко укоренились в истории Ирана», – добавил иранский вице-президент.

Чиновник также высказался против прямых переговоров с США по ядерной программе, заявив, что не считает их «необходимыми».

«Правительство США совершило огромную несправедливость по отношению к иранскому народу, наносило серьезные удары по Ирану с начала исламской революции и недавно осуществило военное нападение на нашу страну», – пояснил Эслами.

По его словам, Иран считает бесполезным говорить с США в условиях повышенной враждебности со стороны Вашингтона. Вице-президент также обвинил американцев в том, что они атаковали Иран в разгар непрямых переговоров.

