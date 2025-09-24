Шахину Шихлинскому продлили арест

Суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде ареста главе азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахину Шихлинскому, сообщают российские СМИ.

«Оставить в СИЗО до 30 декабря», — заявил судья.

Ранее суд продлил меру пресечения в отношении сына Шихлинского, Мутвалы, арестованного по делу о якобы насилии над представителем власти, до 14 декабря.

Шахин Шихлинский был арестован в начале августа. Вменяемые ему обвинения, в частности, покушение на убийство и применение насилия в отношении бойца спецназа, Шихлинский отрицает.