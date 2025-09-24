Россияне будут призываться в армию круглый год

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В соответствии с новыми изменениями медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить непрерывно в течение всего календарного года. При этом непосредственная отправка призывников на военную службу будет проводиться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Авторы инициативы также предлагают установить специальные сроки призыва для некоторых категорий граждан. Например, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники — с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера — либо с 1 мая по 15 июля, либо с 1 ноября по 31 декабря. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такие изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество отбора призывников на военную службу.