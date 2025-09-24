USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»

Новые заявления президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне были сделаны после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и, по всей видимости, «под влиянием его видения», уверяет пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», — сказал представитель Кремля журналистам.

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать — это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис», — утверждает Песков.

«Вчера между ними (Зеленским и Трампом) состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал Песков в интервью радио РБК.

Накануне Дональд Трамп, прежде требовавший от Киева территориальных уступок, заявил, что Украина могла бы вернуть утерянные территории при помощи Евросоюза. Россию же он раскритиковал за «бесцельную» длительную войну и назвал страну «бумажным тигром». Эти заявления были сделаны после его короткой встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Президент Польши призвал создать спецтрибунал для России
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию? много вопросов...; все еще актуально
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо»
Алиев – Трампу: «Вы совершили чудо» видео
