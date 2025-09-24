Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»

Новые заявления президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне были сделаны после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и, по всей видимости, «под влиянием его видения», уверяет пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», — сказал представитель Кремля журналистам.

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать — это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис», — утверждает Песков.

«Вчера между ними (Зеленским и Трампом) состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал Песков в интервью радио РБК.

Накануне Дональд Трамп, прежде требовавший от Киева территориальных уступок, заявил, что Украина могла бы вернуть утерянные территории при помощи Евросоюза. Россию же он раскритиковал за «бесцельную» длительную войну и назвал страну «бумажным тигром». Эти заявления были сделаны после его короткой встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.