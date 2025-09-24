Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые

В Сочи отдыхающих эвакуировали с пляжей из-за атак со стороны ВСУ, передают российские СМИ. В Новороссийске оперативный штаб сообщил о повторной атаке беспилотников. В городе вновь были включены сирены оповещения. Мэр Туапсе попросил покинуть прибрежную полосу, заявив о том, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. В Геленджике также была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.

*** 16:09 Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 8, сообщили в оперштабе Краснодарского края. «Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», — сказано в сообщении. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе введен режим ЧС.

*** 15:37 Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) получил повреждения в результате удара беспилотников по центру Новороссийска, двое сотрудников пострадали, сообщили в компании. «Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании», — говорится в сообщении. Удар по центру Новороссийска был нанесен днем, рассказал губернатор Вениамен Кондратьев. Двое погибли, еще трое пострадали.