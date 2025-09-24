Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые

В Сочи отдыхающих эвакуировали с пляжей из-за атак со стороны ВСУ, передают российские СМИ.
В Новороссийске оперативный штаб сообщил о повторной атаке беспилотников. В городе вновь были включены сирены оповещения.
Мэр Туапсе попросил покинуть прибрежную полосу, заявив о том, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. В Геленджике также была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.
*** 16:09
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 8, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», — сказано в сообщении.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе введен режим ЧС.
September 24, 2025
*** 15:37
Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) получил повреждения в результате удара беспилотников по центру Новороссийска, двое сотрудников пострадали, сообщили в компании.
«Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании», — говорится в сообщении.
Удар по центру Новороссийска был нанесен днем, рассказал губернатор Вениамен Кондратьев. Двое погибли, еще трое пострадали.
* * * 15:14
Днем 24 сентября беспилотники ВСУ долетели до Новороссийска (Краснодарский край РФ). В море также были зафиксированы надводные дроны, их предполагаемой целью стала военно-морская база Черноморского флота РФ, сообщают украинские СМИ.
В городе работала система ПВО. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки дронов повреждены жилые дома. По предварительным данным, погибли два человека, еще трое получили ранения.
По словам чиновника, дроны ударили «в разгар дня» по центру города в районе гостиницы «Новороссийск», здание гостиницы также повреждено.
Ранее в городе объявляли угрозу атаки дронов. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что военные отражают атаку безэкипажных катеров.
September 24, 2025