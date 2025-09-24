USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые

видео; обновлено 17:01
17:01 4447

В Сочи отдыхающих эвакуировали с пляжей из-за атак со стороны ВСУ, передают российские СМИ.

В Новороссийске оперативный штаб сообщил о повторной атаке беспилотников. В городе вновь были включены сирены оповещения.

Мэр Туапсе попросил покинуть прибрежную полосу, заявив о том, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. В Геленджике также была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.

*** 16:09

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 8, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», — сказано в сообщении.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе введен режим ЧС.

*** 15:37

Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) получил повреждения в результате удара беспилотников по центру Новороссийска, двое сотрудников пострадали, сообщили в компании.

«Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании», — говорится в сообщении.

Удар по центру Новороссийска был нанесен днем, рассказал губернатор Вениамен Кондратьев. Двое погибли, еще трое пострадали.

* * * 15:14

Днем 24 сентября беспилотники ВСУ долетели до Новороссийска (Краснодарский край РФ). В море также были зафиксированы надводные дроны, их предполагаемой целью стала военно-морская база Черноморского флота РФ, сообщают украинские СМИ.

В городе работала система ПВО. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки дронов повреждены жилые дома. По предварительным данным, погибли два человека, еще трое получили ранения.

По словам чиновника, дроны ударили «в разгар дня» по центру города в районе гостиницы «Новороссийск», здание гостиницы также повреждено.

Ранее в городе объявляли угрозу атаки дронов. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что военные отражают атаку безэкипажных катеров.

