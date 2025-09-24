Индонезия готова отправить тысячи миротворцев в Украину

Индонезия готова послать 20 тысяч миротворцев и даже больше в Газу и Украину с согласия ООН, заявил президент Индонезии Прабово Субианто.

«Мы будем там, где миру нужны защитники — не просто словами, а действиями. Если и когда такое решение примет Совбез ООН и Генассамблея, Индонезия готова послать 20 тыс. и даже больше наших сыновей и дочерей ради достижения мира», – сказал он с трибуны ГА ООН.

4 сентября на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что представители 26 стран-участниц выразили готовность направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности. Он также отметил, что ряд других государств пока находятся в процессе принятия решения.