USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Индонезия готова отправить тысячи миротворцев в Украину

15:17 851

Индонезия готова послать 20 тысяч миротворцев и даже больше в Газу и Украину с согласия ООН, заявил президент Индонезии Прабово Субианто.

«Мы будем там, где миру нужны защитники — не просто словами, а действиями. Если и когда такое решение примет Совбез ООН и Генассамблея, Индонезия готова послать 20 тыс. и даже больше наших сыновей и дочерей ради достижения мира», – сказал он с трибуны ГА ООН.

4 сентября на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что представители 26 стран-участниц выразили готовность направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности. Он также отметил, что ряд других государств пока находятся в процессе принятия решения.

Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 2606
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3113
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 4448
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 5375
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
15:45 2408
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 2559
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 1856
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 5550
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 2826
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 2409
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 3009

ЭТО ВАЖНО

Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 2606
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3113
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 4448
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
02:23 5375
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
15:45 2408
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 2559
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 1856
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 5550
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 2826
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 2409
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 3009
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться