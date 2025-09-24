Госсекретарь США об Азербайджане и Армении: Именно Трамп к этому привел

Именно президент США Дональд Трамп привел к прекращению конфликта между Азербайджаном и Арменией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, что он (Трамп) вложил больше времени и энергии в мирные предложения и мирные инициативы, чем кто-либо другой в мире, и добился наибольшего успеха, чем кто-либо другой в мире.

Его заслуги не так велики, но давайте не будем забывать, что в Демократической Республике Конго и Руанде шла война; именно президент был ее посредником. В Азербайджане и Армении – именно президент к этому привел. В Таиланде и Камбодже – именно президент положил этому конец. (Также) Индия и Пакистан», - сказал Рубио в интервью программе Fox and Friends.