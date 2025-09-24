«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа

В своей статье, опубликованной в «Зеркале недели», он дал оценку украинскому контрнаступлению в 2023 году, когда еще был на посту главнокомандующего. По его словам, остановка того контрнаступления была обусловлена фактором «недостаточности сил и средств группировок, проводивших наступательные действия».

Украинское наступление в 2023 году потерпело неудачу из-за нехватки сил, а Курская операция не принесла оперативного успеха украинской армии, считает бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Для прорыва такого фронта противника необходимо было иметь решающее преимущество в силах и средствах именно на участке прорыва, а также иметь мобильные резервы, способные быстро войти в сформированный прорыв и выйти в оперативное пространство, прежде чем подойдут резервы противника для контрнаступления или будет организована новая линия обороны. К сожалению, по объективным и субъективным причинам создать такое преимущество перед самым наступлением мы уже не могли», — сказал Залужный.

Экс-главком пишет, что уже с 2022 года боевые действия на фронте стали приобретать позиционный характер, «подобный тому, который имел место в Первой мировой войне. Фактически еще с осени 2022 года именно на Донецком направлении боевые действия уже постепенно приобрели позиционный характер».

По словам Залужного, россиянам удается продвигаться благодаря тактике выдавливания, при которой, в частности, вряд ли возможны такие маневры, как окружение. Отдельно Залужный приводит пример украинской операции в Курской области РФ как неудачной попытки нанести внезапный удар по врагу.

«Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне», — считает Залужный.

«Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение — также без оперативного успеха», — считает бывший главком ВСУ.

«Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — отметил он.

Залужный ожидает осложнения ситуации на фронте из-за развития систем искусственного интеллекта, в частности, в беспилотных системах, и заявляет о необходимости скорейшего изобретения средств, которые повысят выживаемость личного состава: «По состоянию на сегодняшний день именно применение ударных БПЛА вызывает почти 80% потерь среди личного состава и техники. Это свидетельствует о том, что средства защиты предыдущего периода, такие как фортификационное оборудование, бронирование боевых машин, даже индивидуальная бронезащита, нивелированы масштабом применения, летальностью и точностью современных БПЛА».

По его словам, «из-за прозрачного поля боя тысячи дронов и сенсоров сформировали уже более чем 20-километровую kill zone с высокой вероятностью поражения, где каждый тепловой след, радиосигнал или лишнее движение вызывает немедленную реакцию, направленную на уничтожение… Самое худшее - нас ждет дальнейшее осложнение ситуации. Это возможно из-за развития технологий искусственного интеллекта, что приведет к появлению сначала полу-, а впоследствии и полностью автономных ударных систем, которые принесут более высокий, качественно новый уровень угрозы для человека на поле боя».

«Навязанная нам (россиянами) тактика «засыпания штурмами» сейчас все еще будет требовать наличия на позициях именно подготовленного личного состава, хотя, конечно, не в большом количестве. Следовательно, единственный выход сегодня заключается в скорейшем изобретении средств или систем, которые повысят выживание личного состава... Нужно создать систему противодействия новой угрозе в войне нового типа - дронам. Ведь именно они стали основным фактором, который приводит к потерям личного состава и, соответственно, влияет на результат боевых действий», - сказал Залужный.

Экс-главнокомандующий также отметил, что сегодня общая картина боевых действий основана на том, что большая концентрация людей даже в обороне невозможна, а любое увеличение количества личного состава на позициях приводит к их уничтожению ударами FPV или артиллерии.

Залужный был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область. Россия смогла вернуть занятые ВСУ территории в мае 2025 года. Стороны не комментировали число потерь в результате боевых действий в Курской области.