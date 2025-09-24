Глава МЧС Азербайджана встретился с послом Польши

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в Азербайджане Павелом Радомским, сообщили в МЧС.

Министр Кямаледдин Гейдаров, тепло поприветствовав посла Павела Радомского, подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Польшей строятся на принципах взаимного уважения и искреннего партнерства. В этом контексте министр коснулся эффективной деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша, сопредседателем которой он является, рассказал о предстоящих задачах.

Министр Кямаледдин Гейдаров проинформировал гостя о работе, проводимой в Азербайджане в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе о деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, отметив взаимную выгоду от расширения сотрудничества соответствующих структур двух дружественных стран в этом направлении.

Поблагодарив за теплый прием, посол Павел Радомский выразил удовлетворение постоянным расширением отношений между двумя странами в различных сферах. В этом контексте посол отметил наличие хороших возможностей для развития сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, подчеркнув, что будет прилагать усилия в этом направлении.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.